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Nazilli'de uyuşturucuya 1 tutuklama

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

18.10.2019 10:43Nazilli'de uyuşturucuya 1 tutuklama

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yaptığı öğrenilen kişilere yönelik dün sabah operasyon yaptı. Şüphelilerin iş yerlerine yapılan eş zamanlı baskında, 47 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda E.A., A.Ü., M.Ö. ve İ.D.  gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden E.A. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Nazilli, Güncel

Kaynak: DHA

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