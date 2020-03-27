Nazilli'de uyuşturucuya 3 gözaltı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı tespit edilen kişilerin yakalanması için dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde imal, ticaret ve kullanımı önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda Ö.A., K.S. ve E.Ç. gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin üzerlerinde yapılan aramada, 1 gram metamfetamin, 50 gram eroin ve 2 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.A, K.S. ve E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA