Haberler » Güncel » Haber

Nazilli'de uyuşturucuya 4 gözaltı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

07.10.2019 13:07Nazilli'de uyuşturucuya 4 gözaltı
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Jandarma ekipleri, bu sabah Yukarı Örencik Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. 2 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 750 gram kubar esrar, 10 adet Hint keneviri ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve 'kova' diye tabir edilen uyuşturucu içmekte kullanılan 2 pet şişe ele geçirildi.
Operasyonda Mehmet A. ve Özgür A. ile Mehmet E. ve Yaşar E. adlı kardeşler gözaltına alındı. 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Nazilli, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:54 Mahsur kalan 'hıçkırık' isimli kedi mahalleliyi seferber etti
17:53 Sırp Cumhurbaşkanı, gazetecinin sorusunu yarıda kesip Erdoğan'ı korudu
17:53 Alaşehir'de ahilik haftası kutlandı
17:53 Başkan Kılınç, Türkiye Petrolleri Mahallesi sakinlerini ağırladı
17:53 Dha yurt bülteni - 16
17:52 Madde bağımlılığına karşı tiyatro duyarlılığı
17:52 Amasya'da "Sanayiye Yönelik Problemlerin Çözümü" protokolü