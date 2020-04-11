Nazilli'de yasak ihlaline ceza yağdı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yasağa uymayanlar cezalandırıldı.
11.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:00
Yeni tip Korona Virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlenen 10 kişiye para cezası yazıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından denetimlerini artırdı. Nazilli'de ise polis ekipleri yasağı ihlal ederek sokağa çıkan 10 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. Maddesi uyarınca ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde para cezası kesti. Tüm uyarılara rağmen sokağa çıkmaya devam edenler hakkında ayrıca yasal işlem de başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre Aydın genelinde toplam 72 kişiye ceza yazıldığı öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İHA