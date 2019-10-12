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Nazilli'deki çatı yangını korkuttu

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

12.10.2019 19:41Nazilli'deki çatı yangını korkuttu
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın Nazilli Sümer Mahallesi 415 sokakta saat 16.00 sıralarından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan ve Fikri S.'ye ait evin çatı katında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. bir anda alevler bütün çatıyı sardı. Duman ve alevleri gören mahalle sakinleri hemen itfaiyeye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çatıdaki yangının büyümeden söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Nazilli, İtfaiye, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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