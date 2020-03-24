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Nazilli'deki silahlı saldırının şüphelisi yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, dün akşam saatlerinde iş yerinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan S.S.'yi bacağından yaralayan şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu saklandığı inşaatta suç aletiyle birlikte yakalandı.

24.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:04
Nazilli'deki silahlı saldırının şüphelisi yakalandı
Aydın 'ın Nazilli ilçesinde, dün akşam saatlerinde iş yerinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan S.S.'yi bacağından yaralayan şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu saklandığı inşaatta suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olayın ardından kaçan ve eşkali belirlenen şüpheli için çalışma başlatan Nazilli polisi, daha öncede suç kayıtları olduğu öğrenilen H.A'yıı takip sonucunda Yeşil Mahallede bir inşaatta sıkıştırarak kıskıvrak yakaladı.

Olay, dün Yenimahalle 500 sokak üzerinde meydana gelmişti. İş yerinin yanındaki bahçesinde kendisini ziyarete gelen şahıs, borç para istemesine 'hayır' cevabı veren iş insanı S.S.'yi ayağından vurduktan sonra olay yerinden kaçmıştı. Olayda sol dizinin altından bir mermi isabet ettiği öğrenilen S.S., ilk tedavisinin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmış, kaçan zanlı için de çalışma başlatılmıştı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Nazilli, Aydın, 3. Sayfa

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