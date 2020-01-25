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Nazilli'den Elazığ'a yardım eli

Elazığ'da 6.8 şiddetinde meydana gelen deprem sonra tüm Türkiye Elazığ'a yardım için seferber oldu.

25.01.2020 01:06 | Son Güncelleme: 25.01.2020 01:11Nazilli'den Elazığ'a yardım eli
'da 6.8 şiddetinde meydana gelen deprem sonra tüm Elazığ'a yardım için seferber oldu.

Elazığ'a bir yardım eli de Aydın'ın ilçesinden uzandı. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Elazığ'a yardım gönderdiklerini açıkladı. Başkan Özcan yaptığı paylaşımda "Elazığ'daki vatandaşlarımıza bu gece 1000 battaniye gönderiyoruz. Sabah yerine ulaşmış olacak. Yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah' tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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