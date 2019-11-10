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Nazilli devlet hastanesi'nde ata'ya saygı töreni

Nazilli Devlet Hastanesi'nde Ata'ya saygı töreniAydın'ın Nazilli ilçesi Devlet Hastanesi'nde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 81'inci ölüm yıl dönümünde saygı duruşu ile anıldı.

10.11.2019 17:54 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:58
Devlet Hastanesi'nde Ata'ya saygı töreni
Aydın'ın Nazilli ilçesi Devlet Hastanesi'nde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 81'inci ölüm yıl dönümünde saygı duruşu ile anıldı.
Hastane bahçesinde düzenlenen anma programına Nazilli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ferah Arslan, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Erol Boyacı, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gonca Eliküçük, Nazilli Devlet Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Hasan Küçüköner, Müdür Yardımcıları Serkan Köseoğlu, Leyla Sevindi Durmaz ve tüm hastane çalışanları ile hasta ve refakatçılar katıldı. Anma töreni saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan hastane çalışanlarından Derya Gülseven, Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla, minnetle ve özlemle anıyoruz. Hayatının en son anına kadar ülkesine hizmet etmiş Atamıza borcumuzu ancak onun kurduğu Cumhuriyeti muhasır medeniyet seviyesine çıkararak ödeyebiliriz. Bu bilinçle onun emanetine sahip çıkacak ve manevi mirasçısı olacağız. Atatürk'ün izinde yürüyen ve ulaştığı çizgiyi daha ileriye götürebilecek bir kuvvetin varlığını damarlarında hisseden Türk Milleti gençliği, kendisine yakışan başarıyı elde etmeye devam edecektir. Bu görevi Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti anlamak, Cumhuriyet değerlerini her koşulda koruyarak ve benimseyerek ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyarak yapabiliriz. Bizler emanetin olan Türkiye Cumhuriyeti'ne her zamanki gibi gönülden sahip çıkacak, sana layık bir millet olmaya devam edeceğiz dedi.
Nazilli devlet hastanesi'nde ata'ya saygı töreni

Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Nazilli, Güncel

Kaynak: DHA


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