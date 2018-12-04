Nazilli Kar Helvasına Coğrafi İşaret Tescili

04 Aralık 2018 Salı 14:08



04 Aralık 2018 Salı 14:08

AYDIN'ın Nazilli ilçesinin meşhur kar helvasına, coğrafi işaret tescil belgesi verildi.Türk Patent Enstitüsü'nce düzenlenen Türk Patent Ödülleri'nde, Nazilli'nin meşhur kar helvasına, coğrafi işaret belgesi verildi. Türk Patent Enstitüsü'nün Ankara'daki merkezinde düzenlenen törene AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ve Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Aslan ile yöneticiler katıldı. Nazilli Ticaret Odası'na, Nazilli kar helvası için plaket ve belge verildi.Nazilli Ticaret Odası Başkanı Arslan, ilk coğrafi işaret belgesini almanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Nazilli'de coğrafi işaret özelliği olan birçok ürünümüz bulunmakta. Nazilli kar helvası, bu ürünlerden sadece biri. Bölgeye özgü onlarca ürünü gelecek nesillere bozulmadan aktarabilmek ve bu bölgenin ismiyle anılmalarını sağlamak için coğrafi işaret çalışmalarına devam ediyoruz. Bizi yalnız bırakmayan AK Parti Aydın Milletvekilimiz Kuvvet Erim'e de çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı plaket ve sertifika ile ödüllendiren Türk Patent Enstitüsü yetkililerine de Ticaret Odası adına teşekkür ediyorum. Coğrafi işaret çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi.- Aydın