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Nazilli Karahallı'da su sevinci yaşanıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Nazilli'de çalışmalara devam ediyor.

21.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:41 Nazilli Karahallı'da su sevinci yaşanıyor
Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 'de çalışmalara devam ediyor.

Nazilli'nin Mahallesi'nde devam eden sondaj çalışmalarında suya ulaşıldı. Mahalle muhtarı Ersun Özdemir, mahallelilerin büyük sevinç yaşadığını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Üç sokaktan oluşan mahallenin merkezinden uzak yayla olarak tabir edilen sokağında su sıkıntısı yaşandığını belirten muhtar Özdemir, kaynağın debisinin yüksek olduğunu ve mahallenin uzun yıllar susuzluk çekmeyeceğini belirtti. Özdemir

Çıkarılan su yakın zamanda mahalleye verilmeye başlanacak.

Diğer taraftan Nazilli'nin Dualar Mahallesi'nde de yeni su kaynağı için sondaj çalışması devam ederken mahalle muhtarı Ahmet Canlı yapılan çalışmalar için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Karahallı, Nazilli, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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