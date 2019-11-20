Haberler » Güncel » Nazilli Kent Konseyi'nden Başkan Özcan'a ziyaret - Haber

Nazilli Kent Konseyi'nden Başkan Özcan'a ziyaret

Nazilli Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, Meclis ve çalışma grubu Başkanları ve Nazilli Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı ziyaret etti.

20.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:21Nazilli Kent Konseyi'nden Başkan Özcan'a ziyaret
Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, Meclis ve çalışma grubu Başkanları ve Nazilli Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı ziyaret etti.

Nazilli Kent Konseyi'nin Yeni yönetimi Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı ziyaret etti. Geçtiğimiz ay yoğun katılım ile gerçekleştirilen seçimlerle Meclis ve Çalışma grubu Başkanları seçilen Nazilli Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleriyle, Meclis ve Çalışma grubu Başkanlarını, Belediye Meclis Salonunda kabul eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Kent Konseyine görevlerinde başarılar diledi.

Başkan Özcan yeni seçilen kent konseyi üyeleriyle tek tek tanışarak, İlçede doğrudan demokrasi ile temsili demokrasiyi işletmek ve kentin geleceğini adına güzel işler yapmak yolunda her türlü birlikteliği sağlayacaklarına vurgu yaptı. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette, Nazilli için olan bütün yararlı projelerde ortak hareket etme noktasında görüş birliğine varıldı.

Aldıkları ortak karar ile Yeni Kent Konseyi'nin daha aktif ve üretken olacağını belirten Kent Konseyi Başkanı Bülent Burmaoğlu'nun sözüne karşılık olarak Başkan Özcan her zaman Kent Konseyinin yanlarında ve destekçisi olacağını söyledi. - AYDIN

Kürşat Engin Özcan, Kent Konseyi, Nazilli, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:34 Denizli'de tekstil ürünleri taşıyan tırın dorsesi yandı
01:30 Altun: "Türkiye terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürütüyor"
01:26 Lübnan'da üç eski bakan hakkında yolsuzluk suçlaması
01:24 MDOB'dan "Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri Konseri"
01:12 İtalya'ya ait bir İHA Libya'da düştü
00:50 Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya terör tepkisi: FETÖ dahil, tüm teröristler AP'de cirit atıyor
00:37 ABD Büyükelçiliği'nden İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili açıklama: Üzüntü duyduk
23:28 Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin
22:48 Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı
22:22 Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı
21.11.2019 01:44:15