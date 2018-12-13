Nazilli Körfez Spor'a Hazırlanıyor

13 Aralık 2018 Perşembe 16:26



13 Aralık 2018 Perşembe 16:26

Nazilli Belediyespor evinde misafir edeceği Körfez Spor hazırlıklarını sürdürüyor.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 1. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor 15 Aralık Cumartesi günü Nazilli İlçe Stadyumu'nda Körfez Spor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Ahmet Yavuz gözetiminde çalışan takım ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma oyunu ve son bölümde gerçekleştirilen 3 takımlı taktiksel oyun ile yaklaşık bir buçuk saat süren antrenmanı tamamladılar. - AYDIN