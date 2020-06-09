Nazilli Muammer Aksoy Mahallesi yeşil alana kavuşuyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesi 1254 Sokak'ta park yapım çalışmalarına başladı.

Nazilli Muammer Aksoy Mahallesi yeşil alana kavuşuyor
09.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:06
Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesi 1254 Sokak'ta park yapım çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesi 1254 Sokak'taki yaklaşık bin 200 metrekare alanda park yapım çalışmalarına başladı.

İlçe genelinde sürdürülen çalışmalara hız verdiklerini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Söz verdiğimiz gibi Muammer Aksoy Mahallemizde park yapım çalışmalarımıza başladık. Korona virüs sürecinin başlaması ile birlikte rutin belediyecilik hizmetlerimizi aksatmadan çalışmalarımızı yürüttük. Normalleşme sürecinin başlaması ile tüm ekibimizle birlikte saha çalışmalarımızı artırdık. Mahallelerimizdeki eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi, uzun soluklu ve kalıcı çalışmaların yapılması için belediyemizin tüm birimleri ile eş zamanlı olarak 7/24 sahadayız. Nazilli Belediyesi olarak ilçemizin tüm mahallelerinde varız. Bu süreçte bizlere destek olan, varlığını her zaman yanımızda hissettiğimiz tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çalışmaları yakından takip eden Muammer Aksoy Mahalle Muhtarı Cindi Karahan ise "Yıllardır mahallemizin en büyük eksiklerinden biri olan yeşil alan sorunu Kürşat Başkanımızla birlikte çözüme kavuştu. Kendisinden ve ekibinden Allah razı olsun. Geçtiğimiz gün tüm ekibi ile gelerek mahallemizde büyük bir temizlik çalışması yaptı. Parkımızın yapımı da hızla sürüyor. İnşallah salgın geçince mahallemizde güzel bir açılış yapacağız" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Fen İşleri Müdürlüğü, Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Güncel, Haber

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