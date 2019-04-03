Nazilli'nin Bozyurt Mahallesi'nde Muhtarlık Seçimi Yenilenecek

Kaynak: DHA

AYDIN'ın Nazilli ilçesinin kırsal Bozyurt Mahallesi'ndeki muhtarlık seçimi, itiraz sonrası yapılan sayımda, torbadaki ve tutanaktaki geçersiz oylar arasında fark bulunduğunun tespit edilmesi üzerine iptal edildi. Seçimin tekrarlanacağı belirtildi.Kırsal Bozyurt Mahallesi'nde muhtarlık seçiminde 5 aday yarıştı. Bozyurt Mahallesi'nde kayıtlı 1410 seçmenin 1247'si oy kullandı. Sayım sonucu muhtar adayları arasından Ali Eşsiz ve Mehmet Güler, 505'er oy aldı. İlçe Seçim Kurulu, eşitlik olması nedeniyle kura çekimi yaptı. Kura sonucu adaylardan Mehmet Güler, Bozyurt Mahallesi Muhtarı oldu.2009 yılından bu yana mahalle muhtarlığı yapan ve kurayla seçimi kaybeden mevcut muhtar Ali Eşsiz, Nazilli İlçe Seçim Kurulu'na oyların tekrar sayılması için itirazda bulundu. İlçe Seçim Kurulu, itirazı kabul ederek oyları tekrar saydı. Ancak tutanaktaki geçersiz oylar ile torbadaki geçersiz oyların sayısı farklı çıkınca, seçimin tekrarına karar verildi. Bozyurt Mahallesi'nde muhtarlık seçiminin tekrarlanacağı ifade edildi.- Aydın