Nazilli'nin kardeş şehri Serdarlı oldu

Nazilli Belediye Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan başkanlığında meclis salonunda yapıldı. Toplantıda 8 madde görüşülerek karara bağlandı.



Belediye Meclisi Temmuz 2019 dönemi olağan toplantısının 1. Birleşimi 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan başkanlığında yapıldı.



Meclis toplantısında, Belediye Meclisinin 2019 yılında izin yapacağı ay, Hamidiye Mahallesi 30 parselin müftülüğe tahsisi, 24 farklı bölgede yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri, ilan ve reklam panolarından alınacak ücretler, halk oyunları ekibinin yurt dışına görevlendirilmesi, içkili yer bölgesinin tespiti, Yeni Mahalle 627 ada 1 parsel inşaatının satışlarının yapılması için Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a yetki verilmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Serdallı ilçesinin kardeş şehir olarak belirlenmesi konuları görüşüldü.



Belediye Meclisi'nin 2019 yılında izin yapacağı ayın belirlenmesi maddesi uyarınca gündem yoğunluğundan dolayı izin yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.



Hamidiye Mahallesi 30 parselin müftülüğe tahsisi hususunun Plan Bütçe Komisyonu'na sevk edilmesi ve Nazım İmar Planı değişikliğinin İmar Komisyonu'na sevki kararlaştırıldı.



İlan ve reklam panolarından alınacak ücretler konusunun Plan Bütçe Komisyonu'na sevk edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.



Halkoyunları ekibinin yurt dışına görevlendirilmesi maddesi oy birliğiyle, içkili yer bölgesinin tespiti maddesi ise oy çokluğu ile kabul edildi.



Eski köy garajı olarak bilinen ve İnci Yaşam'ın inşasının bulunduğu alanda satış yapılması için Başkan Özcan'a yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Serdarlı ilçesi ise oy birliği ile kardeş şehir seçildi. - AYDIN

Kaynak: İHA