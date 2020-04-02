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Nazilli polisinden asırlık Perşembe Pazarında sıkı önlem

Aydın'ın Nazilli ilçesinde asırlardır faaliyetini sürdüren ünlü seyyah evliya çelebinin de seyahatnamesinde konu edindiği Nazilli Perşembe Pazarı sıkı güvenlik tedbirleri altında yeniden kuruldu.

02.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:00
Nazilli polisinden asırlık Perşembe Pazarında sıkı önlem
Aydın 'ın Nazilli ilçesinde asırlardır faaliyetini sürdüren ünlü seyyah evliya çelebinin de seyahatnamesinde konu edindiği Nazilli Perşembe Pazarı sıkı güvenlik tedbirleri altında yeniden kuruldu.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çok sıkı tedbirler aldığı gözlenen çalışmalarda vatandaşlar sosyal mesafe ve hijyen konularında da uyarıldı.

Geçmişi Osmanlı dönemine dayanan ve birçok kitapta da konu edilen tarihi Perşembe Pazarı, covit-19 ile mücadele kapsamında geçtiğimiz hafta kurulmamıştı. Bu hafta ise Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aldıkları sıkı tedbirlerle hem pazarcı esnafını hem de alışverişe gelen vatandaşları rahatlattı. İlçe Merkezinde geniş bir alana yayılan Perşembe pazarının birçok girişini kapatan ve ancak kontrol noktalarının bulunduğu girişlerden vatandaşları uyararak girişlerine izin verdiler.

Uygulamadan memnun kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, "Polisimize güvenimiz tam. Zaten belediye de gerekli önlemleri almış. Dezenfektan noktaları ve ateş ölçümleri ile kontroller yapılıyor. Bizler de sosyal mesafe konusunda sürekli uyarılıyoruz. Dünyayı saran bu virüsten en az şekilde zarar görmemiz için bizler tüm uyarıları dikkate almak zorundayız. Topyekün mücadele için lütfen kurallara uyalım" dediler. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Nazilli, Aydın, Güncel
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