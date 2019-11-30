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Nazilli Ticaret Odası ADB ve KMTO sınavlarına ev sahipliği yaptı

Nazilli Ticaret Odası'nda Amatör Denizcilik Belgesi (ADB) ile Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü (KMTO) eğitimi ve sınavı yapıldı.

30.11.2019 09:36 | Son Güncelleme: 30.11.2019 09:41Nazilli Ticaret Odası ADB ve KMTO sınavlarına ev sahipliği yaptı
Ticaret Odası'nda Amatör Belgesi (ADB) ile Kısa Mesafe Telsiz Operatörlüğü (KMTO) eğitimi ve sınavı yapıldı.

Nazilli Ticaret Odası, Liman Müdürlüğü ve Mühendisler Odası işbirliğinde yapılan "Amatör Denizcilik Belgesi" ve "Kısa Mesafe Telsiz Operatörlük Belgesi" için odamız organizasyonu ile eğitim ve sınav hizmeti verildi. Uzunluğu 24 metreye kadar olan tekneleri kullanma imkanı veren Amatör Denizcilik Belgesi eğitiminden sonra Ticaret Odası Konferans Salonunda ADB ve KMT sınavları yapıldı. Nazilli Ticaret Odası üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği belgelendirme sınavı, denizcilik sektöründe Nazilli'de yapılan ilk organizasyon olarak dikkat çekti.

Eğitim ve sınavlarla ilgili bir açıklama yapan Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan; "Ticaret Odası Meslek Komitelerinin talebi üzerine yaptığımız organizasyona gösterilen ilgiden oldukça mutluyuz. Nazilli Ticaret Odası kendi görev ve sorumluluklarının yanında diğer kamu hizmetleri içinde Odanın imkanları dahilinde hizmet sunmaya gayret göstermektedir. Talep olması halinde eğitim ve sınav hizmetini tekrarlayabiliriz. Oda olarak her meslek dalında belgelendirmeye önem vermekteyiz. Mesleki Belgelendirme konusunda sadece üyelerimizin değil bölgemizdeki kurumlar ile işbirliğine her zaman açık olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

"Ülkemizde denizciliğin gelişmesi çok önemli"

Üç tarafı denizlerle kaplı olan Türkiye'de denizciliğin mutlaka gelişmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Arslan, "Ülkemizin üç yanı denizlerle çevrili olmasına rağmen denizciliğe yeterince ilgi gösterilmemektedir. Denizciliğin aynı zamanda bir olarak kabul edilmesi, insan sağlığı ve verimli bir iş hayatı için de önem arz etmektedir. Bu konuya dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu hizmeti verdik. Sonuç itibariyle; sınava giren tüm adayların başarılı olacağına inanıyor amatör denizcilik ve telsiz operatörlüğü belgelerinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN

Denizcilik, Kuşadası, Nazilli, Güncel

Kaynak: İHA

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