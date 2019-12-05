Haberler » Güncel » Nazilli Ticaret Odası'ndan Bozdoğan'ın yeni Kaymakamına ziyaret - Haber

Nazilli Ticaret Odası'ndan Bozdoğan'ın yeni Kaymakamına ziyaret

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ile Meclis Başkan Yardımcısı İsak Akgün, ilçeye yeni atanan Bozdoğan Kaymakamı Yasin Ardıç'ı makamında ziyaret etti.

05.12.2019 09:09 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:14Nazilli Ticaret Odası'ndan Bozdoğan'ın yeni Kaymakamına ziyaret
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ile Meclis Başkan Yardımcısı İsak Akgün, ilçeye yeni atanan Kaymakamı Yasin Ardıç'ı makamında ziyaret etti.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yapan Yasin Ardıç, Bozdoğan Kaymakamı olarak atandı. Yapılan ziyarette bölge sorunları ve çözüm önerilerinin yanı sıra Nazilli Ticaret Odası tarafından yürütülen ve bölge kalkınmasını sağlayacak projeler hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Yeni görev yerinde başarılar dileyen Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Kaymakam Ardıç' a uzun yaşam sepeti hediye etti. - AYDIN

Bozdoğan, Nazilli, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:52 Karaman'da kaçak avcılara ceza - Haber
10:52 Sandıklı'da duyarlı vatandaşlara plaket takdim edildi - Haber
10:52 Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
10:51 Eski kız arkadaşını bayıltana kadar döven sanığın tahliye talebine ret - Haber
10:50 ÇEKMEKÖY'DE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
08:41 Türkiye'nin yüreğini sızlatan Ceren Özdemir'in ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı: Beni unutmayın - Haber
08:41 "Beştepe'de CHP'li" iddiasını dile getiren Rahmi Turan: Cinayet işlesem, üzerinde bu kadar durulmaz, böyle linç etmek istemezlerdi - Haber
07:25 Türkiye'nin Suriye'de olmasını eleştirenlere Erdoğan sert çıktı: Suriye'nin topraklarında gözümüz yok, gözü olanlar lütfen terk etsin - Haber
5.12.2019 10:53:04