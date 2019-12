Nazilli'yi dünya 'Uzun Yaşam Festivali' ve 'Nazilli Zeybeği' ile tanıyacak

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nda eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyesi Halk Dansları topluluğunu çalışmaları sırasında ziyaret etti. Kurulduğu günden bu yana yurt içi ve yurt dışında Nazilli'yi en iyi şekilde temsil ettiklerinden dolayı halk oyunları topluluğuna teşekkür eden Özcan Nazilli Zeybeği için özel bir istekte bulundu. Nazilli zeybeğinin figürleri ile müzikleri ile tam olarak oynanabilinirse çok mutlu olacağını böylelikle Nazilli'nin kendisine ait kültürünü her kese daha iyi tanıtabileceklerini belirten Özcan; " Bu sene gerçekten güzel bir sene idi ama önümüzdeki seneler bundan daha da güzel olacak inşallah. Uzun Yaşam Festivali projemiz var. Birkaç gün sürsün istediğimiz. İnsanlar dışarıdan gelsin. Hem Nazillimizi tanısınlar hem de Nazilli'de yapılacak gösteriler ile kültürümüzü daha iyi tanıtımını sağlayalım. Yurt dışında yaşan vatandaşlar, Ülke içinden gelecek vatandaşlarımız hatta tüm dünya insanları Nazilli'yi görsünler. Biz onları gidip görüyoruz yaşadıkları ülkelerde. Biz şimdi daha fazla insanı davet edip, daha güçlü bir şekilde şehrimizi, kendimizi, kültürümüzü ve ürünlerimizi tanıtmak istiyoruz. Neticede bölgemize ait ürünlerimizi tanıtırsak satabiliriz. Bu ürünlerin satışından yansıyacak ekonomik fayda tüm hemşerilerimizin cebine girsin diye düşünüyoruz. Bu noktada sizlerin yapacakları bizim için çok çok önemli. En küçüğünden en büyüğüne kadar Nazilli'nin kültürünün tanıtımı için gösterdiğiniz gayretten dolayı şimdi gösterdiğiniz fedakarlık ve özveriden dolayı çok teşekkür ediyorum. Nazillimiz sizlerin sayesinde daha güzel olacak. Ben buna inanıyorum ve inşallah el birliği ile bunu başaracağımıza da inanıyorum.En önemli gayelerinin kültür elçiliği yapmak olduğuna vurgu yapan Nazilli Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Eğitmeni Necdet Pekel; " Nazilli Belediyesi Halk Oyunları topluluğu NABHOT'a katkılarınızdan dolayı, bize böyle bir imkan tanımanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Şu an burada geleceğimiz olan Çocuklarımızın velilerine de ayrı ayrı teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum. Çünkü velilerimiz çocukları için burada ayrı bir fedakarlık yapıyorlar. Kendi vakitlerinden çalıyorlar. Soğuk sıcak demeden onlarda çocukları ile tüm çalışmalara geliyorlar. Çocuklarımız burada kendi kültürümüzü öğrenirken başka festivallere gidebilirlerse başka kültürleri de öğrenebiliyorlar. Biz sizin desteğiniz ile daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Sağlayacağınız imkanlar ile kendi yöremizin kültürünü ve Nazillimizi her kese gösterebileceğiz. O zaman ne mutlu bizlere" ifadelerini kullandı.Başkan Özcan'ın ziyaretinden mutluluk ve heyecan duyan NABHOT Kursiyerleri, toplu olarak Başkan Özcan'a provalarda öğrendikleri figürleri göstermelerinin yanı sıra Harmandalı ziyafeti sundu. Büyük gurubun öğrencileri de Teke gösterisini sundu. Başkan Özcan'a yoğun ilgi gösteren kursiyerler fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleri ile yarıştı. - AYDIN