Nazillili kadınlar iftarda buluştu

Kaynak: İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2012 yılında eğitimci kadınlar tarafından kurulan ve eğitimci eşlerinin de üye olduğu ilçenin ilk ve tek kadın derneği üyeleri, aileleri ile birlikte iftar yemeğinde bir araya geldi.İlçe genelinde yaptıkları sosyal ve kültürel faaliyetleri ile kadınlar başta olmak üzere tüm bölge halkının da takdirini kazanan kadınlar, ilçenin en önemli yöresel lezzetleri arasında yer alan Nazilli Pidesi ile iftarlarını açtı.Nazilli Turkuaz Kadınlar Derneği Başkanı Fatma Ergün ve diğer kadın üyelerin ev sahipliğinde Dernek binasında bir araya gelen Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç, Türk Eğitim Sen Nazilli Şube Temsilcisi Olgun Ergün, Nazilli Ülkü Ocakları Eski Başkanlarından Ahmet Kaya, dernek üyesi kadınların öğretmen eşleri ve çocukları iftarlarını meşhur Nazilli Pidesi ile açtı.Dernek Başkanı Fatma Ergün, kuruldukları günden bu yana geçen yaklaşık 8 ilçe ve bölgenin kültürel değerlerine katkıda bulunmak adına birçok projeye imza attıklarını ifade ederek, "Dernek olarak en önemli amacımız olan paylaşmak, kaynaşmak duyguları ile özellikle de Ramazan Ayı'nın o güzel atmosferinde yine bir araya geldik. Çocuklarımızla ve çevremizle o güzel atmosferi hep birlikte yaşamayı istedik. Çünkü kültürümüzü gelecek nesillere çocuklarımızla aktaracağız. Özellikle de Nazilli'mizin en meşhur lezzetleri arasında ilk sıralarda yer alan Nazilli Pidemizle iftarımızı açtık. Aynı zamanda da kadına dair, kadınla ilgili her konuda, sosyal, kültürel, eğitim, ekonomi gibi bütün bu alanlarda çalışıyoruz. Tüzüğümüz gereği de ikinci önemli alanımız olan Türk Dünyası ile gönül bağlarımızı güçlendirmek adına Azerbaycan kadınlarıyla da gönül bağımızı kurduk. Kadınlarımızla ilgili eğitimden ev ekonomisine desteğe kadar her alanda faaliyetlerimiz sürüyor" dedi.Son olarak yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle bir de mesaj veren Başkan Ergün, "Tüm Türk dünyamızın ve kadınlarımızın Ramazan bayramını şimdiden kutluyorum" dedi.Türk Eğitim Sen Nazilli Şube Temsilcisi Olgun Ergün, Nazilli Ülkü Ocakları Eski Başkanlarından Ahmet Kaya ve Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç da konuşmalarında derneğin faaliyetlerinin kendilerini çok mutlu ettiğini ve her zaman da desteğe hazır olduklarını söylediler. - AYDIN Nazilli