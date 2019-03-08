Nazillili Kıbrıs Gazilerine, 45 Yıl Sonra Madalya Verildi

NAZİLLİ Muharip Gaziler Derneği üyesi 22 gaziye, 1974 yılındaki Kıbrıs
Barış Harekatı sırasında ortaya koydukları mücadelenin anısına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC
) Milli Mücadele Madalyası verildi.
Nazillili 22 gazi, madalyalarını geçen 6 Mart'da eşleriyle katıldıkları, KKTC Başbakanlığı'nda düzenlenen törende aldı. 45 yıl sonra madalyalarına kavuşan gaziler, büyük sevinç yaşadı. Törende, Nazilli Muharip Gaziler Derneği üyesi gaziler, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Başbakanlık
Müsteşarı Berkan Toker'e Yörük Ali Efe
heykeli hediye etti.
Nazilli Muharip Gaziler Derneği üyesi gaziler, KKTC'de bulunan şehitlikleri de ziyaret edip, dua etti.
- Aydın
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Nazilli, Kıbrıs, Güncel
Kaynak: DHA