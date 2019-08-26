Nazım Baltakesen; "Toplu sözleşmenin kurul tarafından vicdani ve makul bir şekilde düzenlenmesini...

Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB-SEN) Genel Başkan Yardımcısı Nazım Baltakesen; uyuşmazlıkla sonuçlanan 2020 ve 2021 yılı Kamu Çalışanları Toplu sözleşmesinin yüksek hakem heyetine gitmesi üzerine yaptığı yazılı açıklamada; "Kamu Kurumlarında görevli personel maaşları arasındaki uçurumun kapatılması için gerek personel yasası, gerek performans yasasının çıkarılması için yüksek hakem heyetine büyük görev düşmektedir" dedi.



Memur Sen'in toplu sözleşme görüşmelerine girerken 800 madde ile girdiğini ama Hükümetin bunların hiçbirini dikkate almadığını ifade eden Nazım Baltakesen, "Beşinci defa yetkili sendika olarak toplu sözleşme masasına oturan Memur Sen Konfederasyonu diğer sendikaların görüşlerini hiçe saymış taleplerini ortaklaştırmamış kendi isteklerini dayatarak masaya oturmuş ve bu kez de masa dışına itilmiştir. Hükümetin Kamu Çalışanlarına ayrım yapmaksızın önerdiği yüzdelik artış memurlar arasındaki makasın açılmasına neden olacağı gibi uçurumun derinleşmesini sağlayacaktır. Uyuşmazlık sonucunda yüksek hakem heyetine gönderilen toplu sözleşmenin kurul tarafından vicdani ve makul bir şekilde düzenlenmesini beklemekteyiz. Yüksek maaş alana düşük zam; düşük maaş alana yüksek zam verilmesi uçurumun büyümesini önleyeceği gibi Memurla Hükümetin de kucaklaşmasını sağlayacaktır" diye konuştu.



DEB-SEN Genel Başkan Yardımcısı Nazım Baltakesen, yetkili sendikanın hakem heyetinde yüzdelik zamları konuşmak yerine kademeli olarak alt kademe memur diye tabir edilen personel için yüksek zam teklifinde bulunulmasının, yüksek maaş alan üst kademe diye tabir edilen personel için de düşük rakamlarla zam teklifinde bulunmasını tavsiye ediyoruz aksi durumda kamu çalışanları ve emekliler arasındaki uçurumu daha da büyüteceğini belirterek, "Yetkili sendikaların 5. dönem için tek kalemde ve tek rakam olarak istemiş olduğu zamların çalışma bakanının da belirttiği gibi merkez bankasının 2020 ve 2021 yılları enflasyon rakamları öngörülerinin dikkate alınmadan yapıldığı, bu yüzden de görüşmelere giren yetkili sendikaların derslerine çalışmadan girdiklerini bir kez daha göstermiştir.



BALTAKESEN;Ayrıca yetkili sendikanın çalışmadığı bir dersi de Devletin bütçesini de göz ardı ederek Hükümetin tekliflerini değerlendirmek ve müzakere etmek yerine görüşmelerden çekilerek evin yaramaz çocuğu edasıyla bu pazarlığı liyakatle yürütememiş ve hakem heyetine bırakarak 5 milyonu aşkın zam bekleyen memur, emekli, dul ve yetimlerini bir kez daha hayal kırıklığına uğratmıştır.



Hükümetin önerdiği teklifleri yetkili organlarında ve diğer sendikalarla müzakere etmek yerine büyük konfederasyon edasıyla devleti ve bütçeyi de zor duruma soktuklarının farkında değillerdir.



Kamu Çalışanlarını çeşitli tehditlerle, türlü vaatlerle ellerinde tutmaya çalışan bu sendikalar üyelerine şirin görünmek adına Hükümeti ve bütçeyi zor durumda bırakarak yüksek zam teklifinde bulunmalarını kınıyor, bir an önce Devletin ekonomik durumunu da göz önünde bulundurmalarını ve Demokrat Büro Çalışanları Sendikasının görüş ve önerilerini de dikkate almalarını öneriyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA