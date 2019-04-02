Nazım Erman Perk Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İZMİR KARŞIYAKA belediye başkan adayı olan Nazım Erman Perk isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR KARŞIYAKA ilçesinde toplam 11 aday ile yarışan Nazım Erman Perk isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İZMİR KARŞIYAKA adayı Nazım Erman Perk kimdir? Bağımsız İZMİR KARŞIYAKA adayı Nazım Erman Perk yüzde kaç oy aldı?

Nazım Erman Perk Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İZMİR KARŞIYAKA belediye başkan adayı olarak gösterilen Nazım Erman Perk KARŞIYAKA ilçesinde % 0,96 oranında oy almıştır. KARŞIYAKA ilçesinde % 0,96 oranında oy olan Nazım Erman Perk adlı Bağımsız adayı toplamda 2.164 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR KARŞIYAKA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.