Nazım Hikmet'in Adına Yakışır Sanat Üreten Merkez

27 Kasım 2018 Salı 14:19



27 Kasım 2018 Salı 14:19

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in, hizmet döneminde açacağı beşinci kültür ve sanat yapısı Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi, yakında hizmete girecek. Bünyesindeki atölyeleri ve ev sahipliği yapacağı salon etkinlikleriyle, insanların kültür ve sanatın hem üreticisi hem de takipçisi olmasını amaçlayan Merkez, Oran'da hizmet verecek.Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in, hizmet döneminde açacağı beşinci kültür ve sanat yapısı Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi yakında hizmete girecek. Atölyeleri ve ev sahipliği yapacağı salon etkinlikleriyle, Çankayalıları kültür ve sanatın hem üreticisi hem de takipçisi olmasını amaçlayan Merkez, Oran'da hizmet verecek. Kaligrafi, karikatür, cam, illüstrasyon, modern minyatür gibi 11 farklı atölye çalışması ile Ankaralılara farklı bir sanat merkezi olarak hizmet verecek Merkez, usta şair Nazım Hikmet'in adını yaşatacak. 6 katlı binanın içerisinde çok amaçlı salon ve 10 farklı bölme bulunuyor. Çocuklara yönelik çalışmaların da yer alacağı Merkez'de drama, sanat tarihi, üretim süreçleri ve çocuk yogası atölyeleri de hizmet verecek. Atölyelerde, çocuğun hem fiziksel hem de zihinsel farkındalığını artıracak çalışmalar planlanıyor.Kültür ve sanat alanındaki hizmetlere 230 koltukla başlayıp bugün sayıyı 800'e ulaştıran ve gelecek yıl 2 bin 500'e çıkartacak olan Çankaya Belediyesinin yeni eserlerinden Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nin içerisinde de 300 kişilik salon yer alacak. Oran bölgesinde hizmete girecek Merkez'de, kütüphane de bulunacak. - ANKARA