Kaynak: AA

Şair ve yazar Nazım Hikmet Ran 'ın doğumunun 117. yıl dönümü dolayısıyla "Nazım Hikmet'in Ellerinin İzinde" sergisi açıldı.Yapı Kredi Kültür Sanat tarafından "75. Yıl Sergileri" kapsamında düzenlenen sergi, Yapı Kredi Bomontiada ALT'ta sanatseverlerle buluştu.Küratörlüğünü M. Melih Güneş 'in, tasarımını Aykut Genç 'in yaptığı sergi, şairin sağlığında 40'a yakın dilde yayımlanmış ve dünyanın çeşitli ülkelerinden bir araya getirilmiş kitaplardan oluşuyor.Güneş, sergiyle Nazım Hikmet külliyatına ve kültür mirasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını vurgulayarak, Nazım Hikmet'in kendisini ve ömrünü bir kültür varlığı olarak kabul ettiğini söyledi.Sergide Nazım Hikmet'in hayatından nadir eserleri derlediğini aktaran Güneş, "Geniş kapsamlı bir araştırma sonunda toplanan yüzlerce kitabın arasından, Almanya 'da 20, Küba 'da 10, Fransa 'da 20, Çin'de 100 adet basılmış özel ve nadir kitaplar yer alıyor. İtalya 'da yayımlanan bir kitap için Abidin Dino 'nun yaptığı illüstrasyonlar ve Ara Güler 'in, şairin Moskova 'daki çalışma odasında çektiği imzalı fotoğraflar da İstanbul 'da ilk kez sergilenecek." ifadelerini kullandı.Nazım Hikmet'in Moskova'daki evinden, 55 yıldır korunan çalışma odasından getirilen kendi kitapları ve daktilosunun, serginin en önemli parçaları arasında yer aldığına dikkati çeken Güneş, şunları kaydetti:"Geri gitmemek üzere Türkiye 'ye getirdiğim bu kitaplar, edebi değerleri nedeniyle, şairin geride bıraktığı mirasının en önemli parçalarını oluşturuyor. Kitaplar içinde Nazım Hikmet'in bilinmeyen, Türkiye'deki külliyatında bulunmayan pek çok eseri de yer alıyor. Bir de sergiye özel getirdiğim ' Memleketimden İnsan Manzaraları 'nı karısı Vera için imzaladığı bir kitabımız var, o çok hazindir."Serginin kitabı da basılacakGüneş, sergideki eserlerin yer aldığı 700 sayfalık bir kitap hazırladıklarını ve yakın zamanda bu eseri de basmayı planladıklarını sözlerine ekledi.Açılışın ardından Nebil Özgentürk tarafından hazırlanan "Nazım'ın Kanatları" belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi.Belgesel gösterimi sonrasında Melih Güneş, Nebil Özgentürk, Arif Keskiner ve Sevgi Divitçioğlu'nun, izleyicilerin sorularını yanıtladıkları kısa bir söyleşi yapıldı."Nazım Hikmet'in Ellerinin İzinde" sergisi, 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.