Nazım Hikmet'in yol arkadaşı Usta Ressam İbrahim Balaban'a veda

Törene, ailesinin yanı sıra birçok sanatçı dostu ve sevenleri katıldı.

Hayatı büyük mücadelelerle geçen İbrahim Balaban 98 yaşında hayata veda etti. Usta sanatçıya, son yolculuğuna uğurlanmadan önce Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde bir veda töreni düzenlendi.

Törene oğlu Hasan Nâzım Balaban, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Kani Beko, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Tekirdağ Süleymanpaşa eski Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Bedri Baykam, Nebil Özgentürk, Rutkay Aziz, Nur Süer, Turgay Fişekçi ve birçok sanatçı dostu ile sevenleri katıldı.

Nazım Alpman'ın sunuculuğuyla başlayan törende Nebil Özgentürk'ün hazırladığı İbrahim Balaban belgeseli ve Reis Çelik'in çektiği "Balaban" adlı kısa film gösterildi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Bedri Baykam, Ekrem Eşkinat, Turgay Fişekçi ve oğlu Hasan Nâzım Balaban usta sanatçıya dair birer konuşma yaptı. Anılar paylaşıldı, ustaya saygı dile getirildi.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin konuşmasında, bu denli önemli bir ressama sahip olmanın önemine değindi. Keskin, Balaban'ın eserlerinin nesiller boyunca yol gösterici bir ışık olacağını söyledi.

Kaynak: Bültenler