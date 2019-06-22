Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi eğitimlere başlıyor

Çankaya'nın en yeni kültür ve sanat merkezi Nazım Hikmet'te atölye ve kurs çalışmaları başlıyor. Nazım Hikmet'te ilk ders 24 Haziran'da "Çocuk Sanat Atölyesi" ve Resim kursuyla başlayacak.



Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in, hizmet döneminde açtığı beşinci kültür ve sanat yapısı Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatla dolu dersler bu ay başlıyor. Dramadan karikatüre, resimden modern minyatüre kadar 8 ayrı dalda eğitim verilecek Merkezde, atölye ve kurslar için kayıtlar 21 Haziran'da tamamlandı. İlk dersler 24 Haziran'da "Çocuk Sanat Atölyesi" ve "Resim Kursu" ile başlayacak.



Çocuklar için özel eğitimler



Ankaralılara farklı bir sanat platformu olarak hizmet veren Merkez, usta şair Nazım Hikmet'in adını yaşatıyor. Bu yaz özellikle çocuklara yönelik atölye ve kurslarla dikkat çeken Merkez'de, drama ile çocuk yogası atölyeleri yer alıyor. Yaz boyu devam edecek atölyelerde, çocuğun hem fiziksel hem de zihinsel farkındalığını artıracak çalışmalar planlanıyor.



8 ayrı kurs



Merkez'de bu yaz açılacak kurs ve atölyeler, Çocuk Atölyesi, Dans, Drama, Karikatür, İllüstrasyon, Resim, Modern Kaligrafi ve Minyatür atölyelerinden oluşuyor. Merkezdeki ilk kurs ve atölyelerin tarihleri ise şöyle: "Çocuk Sanat Atölyesi: 24-25 Haziran 9-12 Yaş Grubu 24 Haziran 13.00-15.00, 7-8 Yaş Grubu: 25 Haziran 10.00-12.00, Yetişkin Resim: 24 Haziran 1. Grup 24 Haziran 13.00-15.00, 2. Grup 25 Haziran 13.00-15.00, Genç Resim Atölyesi: 26 Haziran 1. Grup 26 Haziran 13.00-15.00, 2. Grup 27 Haziran 13.00-15.00, Kaligrafi: 26 Haziran Çocuk Grubu Saat: 10.00-12.00, Yetişkin Grubu: 13.00-15.00, Latin Dansları: 27 Haziran, 1. Grup 27 Haziran 18.30-21.00, 2. Grup 29 Haziran 13.00-16.00, Drama: 2 Temmuz Çocuk Grubu Saat: 10.00-11.30,



Yetişkin Grubu Saat: 14.00-15.30, Karikatür Atölyesi: 9 Temmuz Çocuk Grubu: 14.00-16.00, Yetişkin Grubu: 17.00-19.00, Cam Boyama Atölyesi: 1 Temmuz 1. Grup: 1 Temmuz 09.30-15.30, 2. Grup: 2 Temmuz 09.30-15.30, İllüstrasyon Atölyesi: 27-28 Temmuz (Tek Günlük Atölyeler şeklinde), Yazma Oyunları Atölyesi: 1. Grup Başlangıcı 27 Haziran (4 gün sürecek) 2. Grup Başlangıcı 4 Temmuz (4 gün sürecek) 6-8 Yaş: 13.00-14.30 9-12 Yaş: 15.00-16.30



Oran Mahallesi'nde yer alan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde bu yaz gerçekleşecek kurslar ile ilgili tüm bilgileri ve kayıt için gerekli bilgiler 0312 458 90 51 numaralı telefondan alınabilir. - ANKARA

Kaynak: İHA