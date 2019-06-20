20.06.2019 14:54
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Nazım Şahin son yolculuğuna uğurlandı

Nazım Şahin son yolculuğuna uğurlandı

Uzun süredir tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybeden Nazım Şahin(83) son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun süredir tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybeden Nazım Şahin(83) son yolculuğuna uğurlandı.

BalıkesirPolitika Gazetesi Sahibi Güzide Sürmelioğlu ve Politika Gazetesi Muhabiri Ömer Kantarlıoğlu'nun hayatını kaybeden dayısı Nazım Şahin son yolculuğuna uğurlandı. Şahin,Ali HikmetPaşa Mahallesi İbrahim Bozok Caminde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Kabristanına defnedildi. Balıkesir Şoförler Odasının ilk üyeleri arasında yer alan ve uzun yıllar kurtarıcı şoförlüğü yapan Nazım Şahin'in cenazesinde çocuklarıTaner ŞahinveZehra Şahin'in acılı günlerinde dost ve yakınları yalnız bırakmadı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Balıkesir,Nazım Şahin,Güncel

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