Uzun süredir tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybeden Nazım Şahin(83) son yolculuğuna uğurlandı.Balıkesir
Politika Gazetesi Sahibi Güzide Sürmelioğlu ve Politika Gazetesi Muhabiri Ömer Kantarlıoğlu'nun hayatını kaybeden dayısı Nazım Şahin son yolculuğuna uğurlandı. Şahin,Ali Hikmet
Paşa Mahallesi İbrahim Bozok Caminde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Kabristanına defnedildi. Balıkesir Şoförler Odasının ilk üyeleri arasında yer alan ve uzun yıllar kurtarıcı şoförlüğü yapan Nazım Şahin'in cenazesinde çocuklarıTaner Şahin
veZehra Şahin
'in acılı günlerinde dost ve yakınları yalnız bırakmadı. - BALIKESİR