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Nazım Sangare'nin bağlama performansı büyük beğeni topladı!

Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Nazım Sangare, antrenman sonrası tesislerden dönüşte Kepez Seyir Terası'nda 'Kara Tren' türküsünü bağlamayla çaldı. Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan milli futbolcunun, yeşil sahadaki becerisinin yanı sıra müzikteki hünerlerini de gösterdiği video sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

27.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:25

Fraport TAV 'da dizindeki sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Nazım Sangare'nin tedavisi devam ediyor. Fizyoterapist gözetiminde takımdan ayrı özel antrenman programı uygulayan milli futbolcunun, 3 hafta sonra takımla çalışması planlanıyor. Annesi Türk, babası Gineli olan Nazım Sangare, doğup büyüdüğü Almanya'da başladığı futbol hayatında Antalyaspor formasıyla zirveye ulaştı. A Milli Takıma seçilen Nazım Sangare, sahadaki performansının yanı sıra, sempatik tavırları, ten rengi ve kıvırcık saçlarıyla taraftarın beğenisini kazandı.

ANTALYA MANZARASI EŞLİĞİNDE BAĞLAMA ÇALDI

Antalya'ya geldiği ilk dönemlerde kendisini tanımayanların Türk olmasına ilk başta inanmaması nedeniyle keyifli diyaloglar yaşandığını anlatan milli futbolcu, fazla bilinmeyen özelliğiyle de futbolseverleri şaşırttı. Müziğe ilgisi fazla bilinmeyen Nazım Sangare, zaman zaman arkadaş ortamında, takım kamplarında bağlama çalarak farklı hünerlerini de gösterdi. Antrenman yaptığı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nden kente dönüşte Seyir Terası'nda yanında bağlaması olan bir vatandaş ile karşılaşan milli futbolcu, Antalya manzarası eşliğinde bağlama çaldı. "Kara Tren" türküsünü bağlamayla çalan Nazım Sangare'ye yanındaki de türküyü söyleyerek eşlik etti. Nazım Sangare'nin bağlama çalarken çekilen video, sosyal medyada taraftardan yoğun ilgi gördü.

Nazım Sangare'nin bağlama performansı büyük beğeni topladı!

Antalyaspor, Kepez, Spor

Kaynak: DHA


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