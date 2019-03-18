18 Mart 2019, 21:10
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Nazım Sangare'den Şenol Güneş'e Gönderme: Ne Mutlu Türküm Diyene

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, "Türk olduğunu bilmiyordum" dediği Nazım Sangare, Çanakkale Şehitleri'nin anıldığı 18 Mart'ta "Ne mutlu Türküm diyene" mesajını paylaştı.

Antalyaspor'un deneyimli oyuncusu Nazım Sangare, 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü ile alakalı sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Sangare, "Selamlar. Benim adım Nazım. Bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Çanakkale geçilmez. Ne mutlu Türk'üm diyene." dedi.

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Teknik Direktör Şenol Güneş, "Sağ bekte Sangare'nin Türk mü yoksa yabancı statüsünde mi olduğunu bilmiyordum. Bu benim eksiğimdi. Bülent hocadan öğrendim ben bunu. Elimizde Gökhan Gönül ve Zeki var. Stoperde Kaan var. Nazım Sangare ile ilgili eleştiri geldi. Ama bir bakarsınız seneye Nazım gelebilir ve formayı alabilir." demişti.

Çanakkale, Şenol Güneş, Spor


YORUMLAR (8)
BARON: Milli maçlarada bordo mavi gıravatla çık
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GÖZTEPE TEPECİK: Daha maça çıkmadan eleştiri yapıyorsunuz, cahilsiniz
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FERHAT: lucescudan daha yabancı
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...: Boş laf. Takımı sen kurmuyorsun yardımcılarınmı kuruyor. Demekki sende bu işi bilmiyom. Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı. Sen ardayla burak ı barlarda getirir oynatırsın unutmaki ön teker nereye giderse arka teker peşinden gelir. Ülke olarak bu spor işini beceremedik vesselam
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ENDER: giyim düzeldi dedik ama düzelmesi gereken başka şeylerde varmış.
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