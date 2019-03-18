Nazım Sangare'den Şenol Güneş'e Gönderme: Ne Mutlu Türküm Diyene

Antalyaspor'un deneyimli oyuncusu Nazım Sangare, 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü ile alakalı sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Sangare, "Selamlar. Benim adım Nazım. Bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Çanakkale geçilmez. Ne mutlu Türk'üm diyene." dedi.

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Teknik Direktör Şenol Güneş, "Sağ bekte Sangare'nin Türk mü yoksa yabancı statüsünde mi olduğunu bilmiyordum. Bu benim eksiğimdi. Bülent hocadan öğrendim ben bunu. Elimizde Gökhan Gönül ve Zeki var. Stoperde Kaan var. Nazım Sangare ile ilgili eleştiri geldi. Ama bir bakarsınız seneye Nazım gelebilir ve formayı alabilir." demişti.