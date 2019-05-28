28.05.2019 15:13
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Nazım Sangare: Şenol Güneş'i anlıyorum, Türk tipim yok

Antalyaspor'un başarılı savunma oyuncusu Nazım Sangare, A Milli Takım'ın basın toplantısında Şenol Güneş'in kendisinin Türk olup olmadığını bilmemesiyle ilgili soruya esprili yanıt verdi.

Fazla söz almayan Nazım Sangare Şenol Güneş'in ilk seferde kendisini Türk olup olmadığını bilmemesinden dolayı milli takım çağrılmaması sorusuna, "Burada olmaktan gurur duyuyorum. Şenol Güneş'in benim Türk olduğumu bilmemesini anlıyorum. Ben de kendimi yolda görsem, Türk olduğunu düşünmem. Türk tipim yok. Hocamı anlayabiliyorum" yanıtını verdi.

Antalyaspor'un başarılı oyuncusu ayrıca, "Babam Gineli, annem Eskişehirli. Hep Türk Milli Takımı'nda oynamak istiyordum. Buraya gelmek zordu, kalmak daha zor olacak ama ben kendime güveniyorum. Giydikten sonra da bırakmak istemiyorum" dedi.

Nazım Sangare: Şenol Güneş'i anlıyorum, Türk tipim yok

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YORUMLAR (13)
RUHI-BJK: Annesi Türk''müş, daha önce bunu kimse zikretmedi. . Tartışma olsun mu isteniyor en başından neden söylenmedi annesinin Türk olduğu. . . . Futbolu gelişirse sıkıntı olmaz. .
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FBLİ: Öyle bi söylemiş ki sanki Babam Fenerli Annem Gs li der gibi olmuş. :)))))
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PAŞABAHÇELİ: Tam devşirme sayılmaz annesi Türk müş.
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DARTH _V12: geçen haftaki Fenerbahçe maçında bende yabancı sandım bunu :):):)
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AYKIRI GÖRÜŞ: Galatasaray öyle bir kadroya dönüştü ki milli marş okuyacak adam kalmadı. Hepsi yabancı .....utanmasi gereken adamlar şampiyon olduk diye seviniyor..
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