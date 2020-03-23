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Nazir Güler: "İnsani reflekslerimizi ön planda tutmalı kısır siyasi polemik ve eleştirilerden uzak...

Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanı Nazir Güler, "Dünyayı saran bu salgın karşısında öncelikle insani reflekslerimizi ön planda tutmalı kısır siyasi polemik ve eleştirilerden uzak durmalıyız" dedi.

23.03.2020 08:32 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:32
Nazir Güler:
Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanı Nazir Güler, "Dünyayı saran bu salgın karşısında öncelikle insani reflekslerimizi ön planda tutmalı kısır siyasi polemik ve eleştirilerden uzak durmalıyız" dedi.

Güler, korona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili olarak basın açıklamasında bulundu.

"Pandemi olarak adlandırılan bu salgın karşısında sağlık birimlerinin önerilerini dikkate alarak ve kurallara riayet ederek salgının yayılmasını engellemekte başarılı olabiliriz" diyen Nazir Güler, "Toplumumuzda bir şekilde virüs bulaşmış olan hastalarımızı dikkatsiz davranışları yüzünden eleştirmek onların ve yakınlarının psikolojilerini bozmak yerine durumdan ders çıkarmalı bu salgını yenebilecek güç ve enerjiye sahip olduğumuz algısını yaygınlaştırmalıyız. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkması üzerine gelen yasak doğrultusunda, evde kalan ve bakıma muhtaç yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere belediyemiz veya sosyal politikalar birimleri koordineli olarak bir ekip kurması ve tespit edilen yaşlıların ihtiyaçları karşılanması çalışmaları gurur verici ve etkileyicidir. Belediyemizin sokak hijyeni kapsamında temizlik çalışmaları desteklenmeli ve takdir edilmelidir." diye konuştu. Güler, günü birlik çalışan ve evine ekmek götürme çabasında olan çalışanların belirli bir dönem için maaş desteğinin devlet tarafından karşılanması gerektiğini kaydederek, "Yine bu anlamda salgın dolayısıyla işine geçici olarak son verilen çalışanların elektrik doğalgaz vb. faturaların ödenmesi veya ertelenmesi hususunda yerel ve genel idarecilerimizin bir düzenleme yapması gerekmektedir. Yerel anlamda zaten ekonomik kriz içerisinde bulunan esnafımızın vergi, KDV, stopaj, kira, SGK, Bağkur ve kredi benzeri ödemelerinin düzenlenmesi veya ertelenmesi ve dar bölge tanımlaması kapsamında ayrıcalıklı destekler sağlanması esnafımızı ve halkımızı rahatlatıcı girişimler olacaktır. Son olarak idarecilerimizin bu süreci duyarlı yürütmesinin yanı sıra vatandaşlarımızın sağduyulu davranması ve yine bu süreci birlikte asgari zararla atlatmamız hususunda iş birliği yapılması gerekmektedir." şeklinde konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Etiketler : Gelecek Partisi, Bayburt, Güncel

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