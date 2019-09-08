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Nazlı Çelik, şehit olan Tufan Kansuva paylaşımıyla yürek burktu!

Sunucu Nazlı Çelik, şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva ile ilgili yaptığı paylaşımla yürek burktu. Çelik, "Sen de gittin mi bırakıp bizi şimdi" paylaşımıyla duygulandırdı.

08.09.2019 10:17

Star TV ekranlarında yıllardır haber sunuculuğu yapan Nazlı Çelik, Mardin'in Omeryan kırsalında terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü 2 çocuk babası Tufan Kansuva ile olan fotoğrafını paylaşıp yürek burkan bir veda mesajı yayınladı.

"AYNI MASADA EKMEĞİNİ PAYLAŞTIĞIM"

Ünlü spiker, "Sen de gittin mi bırakıp bizi şimdi? Bir kahpenin kurşunuyla. Daha dün şehit silah arkadaşlarını anarken, devrelerini uyarırken tedbir konusunda, hiç önemsemedin mi kendini yoksa?... Aynı masada ekmeğini paylaştığım,

evlatlarını kucakladığım, özü sözü bir, yüreği kocaman, yıllarını onurlu mücadeleye adamış, vatan sevdalısı, ülke sevdalısı, bayrak sevdalısı, ailesinin kıymetlisi, güzel kardeşim Tufan... Biz senden razıyız, Allah da senden razı olsun. Nur içinde yat." notuyla duygulandırdı.

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Nazlı Çelik, şehit olan Tufan Kansuva paylaşımıyla yürek burktu!

Nazlı Çelik, Mardin, Magazin

YORUMLAR (10)
ASİL TÜRK: başınız sagolsun. allah rahmet eylesin.
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BİR ZAMANLAR ANADOLU: Davut hoca açıkla artık,ne oldu haziran-Kasım arası,anlat da gözü körler,kalbi mühürlüler duysun!
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ŞAHİN: Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun yiğidim umarım bunu yapanlar döktükleri kanda bogulurlar geberirler
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SALİH: Haydi iyisin maaşını artıracaklar
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40: sevinenler var ve maalesef bu kanı bozuklar bu ülkenin havasını soluyup, suyunu içip, ekmeğini yiyor. Haram olsun size. . . Mekanın cennet olsun amirim.
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VATAN: Meral, kılıçtaroğlu, kara molla , ekrem ve diğerleri sizde nazlının yüreğinin zerresi yok
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ACX: Bikinili resmini paylaşmayı unuttun nazlı .timsahlar timsahlıklarından utanır sizin gibileri yanında
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ARZ KCKDG: Allah şehadetini kabul etsin mekanın cennet olsun
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VATANDAS: Vatan sağolsun
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