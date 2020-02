Nazlı sinem'in babasından can paksoy'a suç duyurusu

BEYOĞLU'nda 2010 yılında Boston Üniversitesi mezunu 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun apartman boşluğuna düşerek yaşamını kaybetmesine ilişkin davada, Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre ve Can Paksoy kardeşlerin duruşma savcısı hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından Nazlı Sinem'in babası Ergun Erköseoğlu, Can Paksoy hakkında "İftira" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından savcılığa şikayet dilekçesi sundu.

Ergun Erköseoğlu'nun avukatı Bahar Topsakal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi sundu. Dilekçede, duruşma savcısı Barış Kurt'un görevini yerine getirmiş olmasının suç unsuru gibi gösterilerek "daha önce Türk hukukunda görülmemiş bir usul ve şikayet yapıldığı" öne sürüldü. Hakim veya savcıların görev suçu işleyip işlemedikleri konusundaki soruşturmaların Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca yapıldığı kaydedilen dilekçede, şüpheli Can Paksoy tarafından duruşma savcısı hakkında sunulan "haksız şikayetin ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Adalet Bakanı'na ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne sunulduğu" anlatıldı. Dilekçede, "Daha önce Türk hukukunda eşine ve benzerine rastlanmayan ve iyi niyetten yoksun olduğu her haliyle açık olan böyle bir girişimin altında yatan temel saik, hiç şüphesizdir ki İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi sayın başkan ve üyelerini baskı altına alarak lehinde karar verilmesini sağlamaktır. Sayın mahkemeyi hukuki ve psikolojik bir baskı altına alarak adil bir yargılamanın yapılmasını engellemektedir" denildi.

CAN PAKSOY HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENMESİ TALEP EDİLDİ

Şüpheli Can Paksoy hakkında verilen dilekçede, "müvekkilleri Ergun Erköseoğlu'nun son duruşmada verilen mütalaanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'a teşekkür etmesinin nasıl suç unsuru olarak gösterildiğini, adil yargılamayı nasıl etkilediğinin anlaşılamadığı" da ifade edildi. Şüpheli Can Paksoy hakkında "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve Ergun Erköseoğlu'na yönelik "İftira" suçundan iddianame düzenlenerek cezalandırılması talep edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüyle ilgili davada, duruşma savcısı Barış Kurt 6 Ocak 2020'de sunduğu mütalaasında, Can Paksoy için "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep ederken, diğer sanık Mahmut Emre Paksoy'un ise delil yetersizliğinden beraatini istemişti. Bunun üzerine Paksoy kardeşlerin avukatları şikayet dilekçesi sunarak duruşma savcısı hakkında "tek yanlı, soyut iddialara dayanarak Can Paksoy'un mahkumiyetini talep edildiğini ileri sürerek görevini kötüye kullanmak suçundan soruşturma başlatılmasını" talep etmişti. Öte yandan Nazlı Sinem'in annesi Ferah Kural ve babası Ergun Erköseoğlu'nun basına yansıyan açıklamalarında davaya müdahil olmaması gereken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'a teşekkür ettikleri için "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçunun işlenildiği de öne sürülmüştü.

