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Nazlıaka, chp pm'de affedildi

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında, 2016 yılında partiden ihraç edilen Ankara eski milletvekili Aylin Nazlıaka'nın partiye dönmesi talebi, kabul edildi.

15.09.2019 17:57Nazlıaka, chp pm'de affedildi
CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında, 2016 yılında partiden ihraç edilen Ankara eski milletvekili Aylin Nazlıaka'nın partiye dönmesi talebi, kabul edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıda, 26'ncı dönem Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın affedilmesine ilişkin talep ele alındı. 9 üyenin katılmadığı toplantıda; 26 üye onay, 22 üye ise ret oyu verdi. Nazlıaka'nın 3,5 yıl sonra yeniden CHP'ye dönüşü, oy birliğiyle kabul edildi.
Aylin Nazlıaka talebi, daha önce 2 kez PM gündemine gelmiş; ancak reddedilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nca 2016'da, 'vekil odasındaki Atatürk resmini indirdiği' iddiasıyla ilgili Nazlıaka'nın partiden kesin ihracına oy çokluğuyla karar verilmişti.



Cumhuriyet Halk Partisi, CHP Parti Meclisi, Aylin Nazlıaka, Ankara, Politika

Kaynak: DHA

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