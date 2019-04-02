Nazmi Akyol Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ADANA FEKE belediye başkan adayı olan Nazmi Akyol isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ADANA FEKE ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Nazmi Akyol isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ADANA FEKE adayı Nazmi Akyol kimdir? Bağımsız ADANA FEKE adayı Nazmi Akyol yüzde kaç oy aldı?

Nazmi Akyol Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ADANA FEKE belediye başkan adayı olarak gösterilen Nazmi Akyol FEKE ilçesinde % 0,97 oranında oy almıştır. FEKE ilçesinde % 0,97 oranında oy olan Nazmi Akyol adlı Bağımsız adayı toplamda 116 adet oy sayısına ulaştı.

ADANA FEKE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.