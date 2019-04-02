Nazmi Bağdatlı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL SULTANGAZİ belediye başkan adayı olan Nazmi Bağdatlı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL SULTANGAZİ ilçesinde toplam 10 aday ile yarışan Nazmi Bağdatlı isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İSTANBUL SULTANGAZİ adayı Nazmi Bağdatlı kimdir? Bağımsız İSTANBUL SULTANGAZİ adayı Nazmi Bağdatlı yüzde kaç oy aldı?

Nazmi Bağdatlı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL SULTANGAZİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Nazmi Bağdatlı SULTANGAZİ ilçesinde % 0,08 oranında oy almıştır. SULTANGAZİ ilçesinde % 0,08 oranında oy olan Nazmi Bağdatlı adlı Bağımsız adayı toplamda 237 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.