Nazmi Genç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ORDU ULUBEY belediye başkan adayı olan Nazmi Genç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ORDU ULUBEY ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Nazmi Genç isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ORDU ULUBEY adayı Nazmi Genç kimdir? Bağımsız ORDU ULUBEY adayı Nazmi Genç yüzde kaç oy aldı?

Nazmi Genç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ORDU ULUBEY belediye başkan adayı olarak gösterilen Nazmi Genç ULUBEY ilçesinde % 1,59 oranında oy almıştır. ULUBEY ilçesinde % 1,59 oranında oy olan Nazmi Genç adlı Bağımsız adayı toplamda 307 adet oy sayısına ulaştı.

ORDU ULUBEY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.