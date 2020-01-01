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Nazmiye cinayetinde 3 şüphelinin sorgusu sürüyor

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde Nazmiye Koyuncu'nun (19) 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili eşi S. Koyuncu, kayınpederi C. Koyuncu ve kayınvalidesinin polis sorgusu sürüyor.

01.01.2020 14:15 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:16 Nazmiye cinayetinde 3 şüphelinin sorgusu sürüyor

ANKARA'nın ilçesinde Nazmiye Koyuncu'nun (19) 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili eşi S. Koyuncu, kayınpederi C. Koyuncu ve kayınvalidesinin polis sorgusu sürüyor.

Çubuk'ta berber S. Koyuncu, önceki akşam Atatürk Mahallesi, Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki evinde, eşi Nazmiye Koyuncu'yu yatak odasında 2 aylık bebeğinin yanında kanlar içinde buldu. Eşinin vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nazmiye Koyuncu'nun öldüğü belirlendi. Olaydan ilgili inceleme başlatan polis Nazmiye Koyuncu'nun eşi S. Koyuncu, kayınpederi C. Koyuncu ve henüz ismi öğrenilemeyen kayınvalidesini gözaltına aldı. Genç kadın ise dün mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Bu arada 3 şüphelinin sorgularının Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sürdüğü öğrenildi.



Çubuk, Polis, Oba, Güncel

Kaynak: DHA

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