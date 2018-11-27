Bafra
'da, Nazmiye Demirel
Ortaokulu'nda "kariyer günleri" etkinliği gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, etkinlik kapsamında 8. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.
Katipoğlu, etkinliği gerçekleştiren öğretmenlere teşekkür ederek, "Umarım öğrencilerimize iyi bir rol model olmuşuzdur. Çocuklarla güzel bir söyleşi yaptık. Öğrencilerimizin bu kadar zor sorular soracağını tahmin etmemiştim. Soruları beni çok mutlu etti." dedi.
Okulun matematik öğretmenlerinden Selda Tomaç ise etkinlik ile çocukların yetişirken mesleklerinde başarılı olmuş kişileri tanımalarını amaçladıklarını anlatarak, "Bu kapsamda her ay mesleğinde başarılı olmuş kişileri davet ederek öğrencilerle buluşmaları sağlanacak. İlk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü konuk ettik. Öğrencilerin hedeflerini belirlemesinde, farkındalıklarının artmasında ve vizyona sahip olmasında önemli etki yapacağına inanıyoruz." diye konuştu.