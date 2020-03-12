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Nazmiye Demirelli sultanlar, yarı finallere damga vurdu

Isparta Yıldız Kızlar Basketbol İl ve Grup Şampiyonu Nazmiye Demirel Orta Okulu, Denizli'deki yarı final maçlarında namağlup şampiyon oldu.

12.03.2020 18:07 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:07
Nazmiye Demirelli sultanlar, yarı finallere damga vurdu
Isparta Yıldız Kızlar Basketbol İl ve Grup Şampiyonu Nazmiye Demirel Orta Okulu, Denizli 'deki yarı final maçlarında namağlup şampiyon oldu. Ankara, İstanbul, Ankara ve Eskişehir takımlarını açık ara farklı yenerek birinci olan Nazmiye Demirel Orta Okullular, Türkiye 'de ilk 8 takım arasına kalmayı başardı. Türkiye Finallerine kalan Nazmiye Demirelli Sultanlar, büyük sevinç yaşıyor.

Nazmiye Demirel Orta Okulu Yıldız Kız Takımını Türkiye Finallerine taşıyan kadroda: Sude Erdoğan, Toprak Yürük, Elif Duru Çelik, Zehra Şahin, Verda Kurbanlı, Simay Şimşek, Elif Naz Kansu, Neslişah Kansu, Rüveyda Yalvaç, Öyle Konuk ve Ceylin Şirin isimli sporcular yer aldı

Antrenör Ömer Faruk Bilge ve öğrencileri Türkiye Şampiyonu olmayı hedefliyor. Okul Müdürü Halil Kaya, öğretmenlerini, antrenörlerini ve öğrencilerini kutlayarak, hedeflerinin Türkiye birinciliğini olduğunu söyledi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler : Nazmiye Demirel, Denizli, Isparta, Türkiye, Spor

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