Nazmiye Kopoycu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BALIKESİR MARMARA belediye başkan adayı olan Nazmiye Kopoycu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BALIKESİR MARMARA ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Nazmiye Kopoycu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BALIKESİR MARMARA adayı Nazmiye Kopoycu kimdir? BTP BALIKESİR MARMARA adayı Nazmiye Kopoycu yüzde kaç oy aldı?

Nazmiye Kopoycu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BALIKESİR MARMARA belediye başkan adayı olarak gösterilen Nazmiye Kopoycu MARMARA ilçesinde % 0,37 oranında oy almıştır. MARMARA ilçesinde % 0,37 oranında oy olan Nazmiye Kopoycu adlı BTP adayı toplamda 24 adet oy sayısına ulaştı.

BALIKESİR MARMARA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.