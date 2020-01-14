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Nazmiye Oruçoğlu cinayeti davasının tutuklu sanığı tahliye edildi

Esenyurt'ta kaybolduktan bir süre sonra cesedi bir minibüsün içinde bulunan Nazmiye Oruçoğlu'nun öldürülmesine ilişkin, üç sanığın "kasten öldürme" suçundan yargılandığı davada, maktulün eski kocası Yüksel Yağcı'nın tahliyesine hükmedildi.

14.01.2020 12:36 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:36Nazmiye Oruçoğlu cinayeti davasının tutuklu sanığı tahliye edildi
'ta kaybolduktan bir süre sonra cesedi bir minibüsün içinde bulunan Nazmiye Oruçoğlu'nun öldürülmesine ilişkin, üç sanığın "kasten öldürme" suçundan yargılandığı davada, maktulün eski kocası Yüksel Yağcı'nın tahliyesine hükmedildi.
12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yüksel Yağcı ile tutuksuz sanıklar İbrahim Serhat Yağcı ve Erhan Çetinkaya katıldı. Duruşmada müdahil olarak maktul Oruçoğlu'nun yakınları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da hazır bulundu.
Duruşmada, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilen yazıya cevap verildiği ve hazırlanan raporun dosyaya sunulduğu belirtildi.
Söz alan müdahil avukatlarından Enes Oğuz Karakılıç, olay gününe ilişkin minibüsün kamera kayıtları tespit edilerek, bilirkişilere incelettirilmesi talebinde bulundu.
Görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Yüksel Yağcı hakkında "atılı suçun mahiyeti, cezanın alt ve üst sınırı, mahkum olması halinde alacağı ceza miktarı ve kaçma ihtimali" gerekçeleriyle bu halinin devamına yönelik hüküm kurulmasını istedi.
Sanık Yüksel Yağcı'nın avukatı da müvekkilinin bu suçu işlediğine dair dosyada somut tek bir delilin olmadığını savunarak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye talebinde bulundu.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Yüksel Yağcı'nın tutuklu kaldığı süre ve mevcut delil durumu gözetilerek tahliyesine karar verdi.
Bu sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getiren heyet, bir tanığın dinlenilmesinden vazgeçilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Esenyurt'ta kaybolduktan bir süre sonra cesedi bir minibüsün içinde bulunan Nazmiye Oruçoğlu'nun öldürülmesine ilişkin eski eşi Yüksel Yağcı, oğlu Serhat Yağcı ve ölü bulunduğu minibüsün sahibi Erhan Çetinkaya'nın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmaları talep ediliyor.

İstanbul, Esenyurt, Güncel

Kaynak: AA

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