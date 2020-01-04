Nazmiye'yi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren şüpheli yakalandı (3)

'GÖNÜL İLİŞKİMİZ VARDI'

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, evde bulunan kanlı parmak izinden yola çıkarak cinayeti çözdüğü ortaya çıktı. Yapılan incelemede parmak izinin Ramazan Dirgin'e ait olduğu belirlendi. Kendisi de evli ve eşi hamile olan Ramazan Dirgin, ifadesinde Nazmiye Koyuncu ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu ileri sürerek, "Evlendikten sonra da görüşmeye devam ediyorduk. Cinayet günü de eve gittim. Aramızda tartışma çıktı. Kendimi kaybettim. Nasıl oldu anlayamadım" dediği öğrenildi.