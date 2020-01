NBA All-Star 2020’nin ilk beşleri hakkında bilinmesi gerekenler

NBA All-Star 2020’de ilk beşler geçtiğimiz gün belli oldu. Batı Konferansı’nda LeBron James en çok oyu alıp kaptan seçilirken bu unvan Doğu Konferansı’nda Giannis Antetkounmpo’ya gitti. Her iki oyuncu, 30 Ocak’ta belirlenecek olan yedek oyuncular arasından 6 Şubat TSİ ile 02:00’de seçim yaparak 12’şer kişilik kadrolarını oluşturacak.





Doğu







Giannis Antetokounmpo











Milwaukee Bucks’ta oynuyor.

Kariyerinde dördüncü kez All-Star olma onurunu yaşadı.

Bu sezon 30 sayı, 12,9 ribaund ve 5,6 asist ortalamalarıyla oynuyor.

2013 yılında 15. sıradan draft edilmişti. Geçtiğimiz sezonu normal sezon MVP’si olarak tamamlarken bu sezon performansını biraz daha arttırdı.

Özellikle boyalı alanda durdurulamaz bir oyuncu.









Pascal Siakam











Toronto Raptors’ta oynuyor.

Kariyerinde ilk kez All-Star olacak!

Bu sezon 23,5 sayı, 7,7 ribaund ve 3,5 asist ortalamalarıyla oynuyor.

2016 yılında 27. sıradan draft edilmişti. Takımı Toronto Raptors, geçtiğimiz sezon NBA şampiyonluğuna ulaşırken sergilediği performansla şampiyonluğun kilit oyuncularından olmuş ve bu yaz arasında maksimum kontrata imza atmıştı.

Uzun forvet ve pivot oyunlarında etkili olmasının yanı sıra üçlük tehdidi ve atletizmi göze çarpıyor.









Joel Embiid











Philadelphia 76ers’ta oynuyor.

Kariyerinde üçüncü kez bu organizasyonda yer alacak.

Bu sezon 23,4 sayı, 12,3 ribaund ve 1,4 blok ortalamalarıyla oynuyor.

2014 yılında üçüncü sıradan seçilen Embiid, kariyerinin ilk yıllarında büyük sakatlıklarla boğuşmuştu. Son iki sezondur sakatlıklardan kısmen korunup performansını yükseltti.

Güçlü savunması, geleneksel ve modern pivot özelliklerini bir arada barındırmasıyla öne çıkan bir oyuncu.









Kemba Walker











Boston Celtics’te oynuyor.

Kariyerinde dördüncü kez All-Star unvanına erişti.

Bu sezon 21,7 sayı, 4,0 ribaund ve 5,0 asist ortalamalarıyla oynuyor.

2011-2012 sezonuyla NBA’e giriş yapan Walker, bu yaz arasında Charlotte Hornets’tan ayrılıp Boston Celtics’le maksimum kontrat imzaladı.

Vücut dengesi, zekâsı ve hızı en önemli özellikleri.









Trae Young











Atlanta Hawks’ta oynuyor.

Kariyerinde ilk kez All-Star olacak!

Bu sezon 29,2 sayı, 4,7 ribaund ve 8,6 asist ortalamalarıyla oynuyor.

Geçtiğimiz sezon draft edilen Trae, bu sezon sergilediği performansla çaylak yılındaki hayal kırıklığı yaratan performansını unutturmayı başardı.

Menzil tanımayan üçlükleri ve inanılmaz pas zekâsıyla öne çıkıyor.









Batı







LeBron James











Los Angeles Lakers’ta oynuyor.

Kariyerinde 16. kez All-Star oldu.

Bu sezon 25,1 sayı, 7,6 ribaund ve 10,8 asist ortalamalarıyla oynuyor.

Doğu’daki ilk beşe seçilen oyuncuların toplamından daha fazla All-Star oldu.

Klasik “Kral”











Anthony Davis









Los Angeles Lakers’ta oynuyor.

Kariyerinde yedinci kez All-Star olma unvanını kazandı.

Bu sezon 26,6 sayı, 9,1 ribaund ve 2,5 blok ortalamalarıyla oynuyor.

Yaz arasında büyük bir takas paketiyle New Orleans Pelicans’tan Lakers’a gelerek ligin bütün dengelerini değiştirdi.

Dip bölgelerdeki durdurulamaz atletizmi, post oyunlarındaki yeteneği ve hızı öne çıkan özellikleri.











Kawhi Leonard













Los Angeles Clippers’ta oynuyor.

Kariyerinde dördüncü kez All-Star seçildi.

Bu sezon 27,1 sayı, 7,4 ribaund ve 5,0 asist ortalamalarıyla oynuyor.

2011’de 15. sıradan draft edilen Kawhi, geçtiğimiz sezon NBA yüzüğünü kazanmış ancak yaz arasında takımından ayrılarak Clippers’la anlaşmıştı.

Hücum ve savunmadaki bütün alanlarda ortalama seviyenin üzerinde.











James Harden













Houston Rockets’ta oynuyor.

Kariyerinde sekizinci kez All-Star seçildi.

Bu sezon 36,6 sayı, 6,2 ribaund ve 7,4 asist ortalamalarıyla oynuyor.

Son yıllardaki bütün MVP yarışlarında adından söz ettiren Harden, sayı üretme konusunda lig tarihinin en özel sezonlarından birini geçiriyor.

Mesafe tanımayan şutları, zekâsı, deliciliği, geriye çekilerek gönderdiği üçlükleri ve oyun iştahı öne çıkan özellikleri.









Luka Doncic











Dallas Mavericks’te oynuyor.

Kariyerinde ilk kez All-Star olacak!

Bu sezon 29,1 sayı, 9,7 ribaund ve 9,0 asist ortalamalarıyla oynuyor.

Doncic, lig tarihinde LeBron James’ten beri All-Star’a seçilen en genç oyuncu oldu.

Neredeyse oynadığı her maçın ardından lig tarihindeki bir rekora ortak olan Sloven yıldız; hücum repertuvarıyla büyülüyor.





Kaynak: EuroSport.com