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NBA, basketbolcularından birinde Kovid-19 tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak...

NBA, basketbolcularından birinde Kovid-19 tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı.

12.03.2020 04:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 04:58
NBA, basketbolcularından birinde Kovid-19 tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak...
NBA, basketbolcularından birinde Kovid-19 tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı

Kaynak: AA

Etiketler : basketbol, Güncel

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