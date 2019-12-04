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NBA'de 2 uzatmaya giden Teksas derbisini Spurs kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, Houston Rockets'ı 2 uzatma sonunda 135-133 yendi.

04.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:38NBA'de 2 uzatmaya giden Teksas derbisini Spurs kazandı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, Houston Rockets'ı 2 uzatma sonunda 135-133 yendi.
NBA'e 7 maçla devam edildi. eyaleti takımları San Antonio Spurs ile Houston Rockets arasındaki mücadele, büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi Spurs, normal süresi 115-115, ilk uzatma periyodu ise 126-126 biten karşılaşmayı 135-133 kazandı.
Spurs'ün yedek oyuncusu Lonnie Walker, 28 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. 23 sayı, 9 asist, 5 ribaunt üreten DeMar DeRozan ve 25 sayı kaydeden Bryn Forbes, galibiyette önemli rol oynadı.
Rockets'ın all-star gardı James Harden, Atlanta Hawks'a karşı 60 sayı atmasının ardından çıktığı Spurs karşılaşmasını da 50 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve 4 top çalmayla tamamladı.
Clint
Capela'nın 22 sayı, 21 ribaunt ve Russell Westbrook'un 19 sayı, 10 ribaunt, 10 asistlik performansı da Rockets için yeterli olmadı.
Doncic'ten üç çeyrekte 33 sayı, 18 ribaunt
Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans deplasmanından Sloven oyun kurucusu Luka Doncic'in üstün performansı sayesinde 118-97 galip ayrıldı.
20 yaşındaki Doncic, son periyotta oynamamasına rağmen 33 sayı ve 5 asist üretmesinin yanı sıra 18 ribauntla da kariyer rekorunu kırdı.
Arka arkaya 6. maçını kaybeden Pelicans'ta Brandon Ingram 24, Jrue Holiday 18 sayıyla mücadele etti.
Cedi'den Pistons potasına 10 sayı
Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın seyircisi önünde 127-94 kaybettiği Detroit Pistons maçında 10 sayı kaydetti.
6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Pistons'ta 24 sayı atan Blake Griffin ve 17 sayı, 14 ribaunt, 5 top çalma, 4 blokla "double double" yapan Andre Drummond öne çıktı.
Sonuçlar
Washington Wizards-Orlando Magic: 120-127
Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 94-127
New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 97-118
Toronto Raptors-Miami Heat: 110-121 (uzatmada)
San Antonio Spurs-Houston Rockets: 135-133 (uzatmada)
Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 96-105
Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 117-97

San Antonio Spurs, Houston Rockets, Teksas, Spor

Kaynak: AA

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