Haberler » Spor » NBA'de Bucks ve Lakers galibiyet serisini 7 maça çıkardı - Spor

NBA'de Bucks ve Lakers galibiyet serisini 7 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, konuk ettiği Detroit Pistons'ı 104-90 mağlup etti.

24.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:46NBA'de Bucks ve Lakers galibiyet serisini 7 maça çıkardı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, konuk ettiği Detroit Pistons'ı 104-90 mağlup etti.
NBA'e 10 maçla devam edildi. Detroit Pistons'ı ağırlayan sezonun formda takımlarından Milwaukee Bucks, rakibini 14 sayı farkla mağlup ederek sezonun 13. galibiyetine ulaştı.
Üst üste 7. kez sahadan galip ayrılan Doğu Konferansı lideri Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 28 sayı, 10 ribaunt, 3 asistle "double double" yaparken, Wesley Matthew 13, Eric Bledsoe 11 sayı kaydetti.
Konuk ekipte ise Derrick Rose 20 sayıyla takımının en skoreri oldu. Andre Drummond 12 sayı, 17 ribauntla "double double" yaptı.
seriyi bozmadı
Deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 109-108 mağlup eden Los Angeles Lakers, üst üste 7. galibiyetini elde etti.
Lakers'ta LeBron James 30 sayı, 6 ribaunt, 4 asistlik performans sergilerken, Anthony Davis 22 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
Grizzlies'ta Ja Morant 26, Jae Crowder 21, Jaren Jackson 20 sayıyla salondan ayrıldı.
Cedili Cavaliers 6 maç sonra kazandı
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Portland Trail Blazers'ı 110-104 yenerek 6 maç sonra galibiyete uzandı.
32 dakika süre alan Cedi Osman'ın 2 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistle galibiyete katkı sağladığı Cavaliers'ta, Jordan Clarkson 28, Tristan Thompson 25, Colin Sexton 19 sayıyla oynadı.
Blazers'ta Damian Lillard 23 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, C.J. McCollum da 20 sayı, 6 ribaund, 5 asistle maçı tamamladı.
Sonuçlar
Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 98-100
Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 115-116
Indiana Pacers-Orlando Magic: 111-106
Atlanta Hawks-Toronto Raptors: 116-119
New York Knicks-San Antonio Spurs: 104-111
Philadelphia 76ers-Miami Heat: 113-86
Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 108-109
Cleveland Cavaliers-Portland Trail Blazers: 110-104
Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 104-90
Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 128-120

Milwaukee Bucks, Detroit Pistons, Lakers, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
12:29 Galatasaray'da Fernando Muslera, Club Brugge maçında oynayacak mı?
12:25 Amatör kulüpten 100 öğrenciye bot
12:20 Sabriye Şengül, Hollandalı rakibine 32 saniye dayanabildi
12:17 Torosların tenisçi Durdu teyzesine Hülya Avşar'dan davet geldi
12:12 Spor camiasından 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları
12:04 Burak Yılmaz'ın "Ben Beşiktaşlıyım" sözü paylaşım rekoru kırıyor!
10:41 Galatasaray Arda Turan'ı isterse, Başakşehir transfere onay verecek
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:24 Galatasaray, Luyindama'nın sözleşmesini donduruyor
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
10:12 Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
01:12 Geriden gelip River Plate'i devirdiler! Libertadores Kupası Flamengo'nun
13:40 Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
24.11.2019 12:31:43