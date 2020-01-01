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NBA'de Cavaliers forması giyen Cedi Osman'dan 14 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Toronto Raptors'a 117-97 yenildiği maçta 14 sayı attı.

01.01.2020 09:44 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:44 NBA'de Cavaliers forması giyen Cedi Osman'dan 14 sayı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Toronto Raptors'a 117-97 yenildiği maçta 14 sayı attı.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Son şampiyon Toronto Raptors, seyircisi önünde çıktığı Cleveland Cavaliers mücadelesini 117-97 kazandı.
Raptors'ı galibiyete, 24 sayı, 8 asist üreten Kyle Lowry, 20 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Serge Ibaka ve kenardan gelerek 19 sayı kaydeden Terence Davis taşıdı.
Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 14 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle oynadı. Cavaliers'ta Collin Sexton 22 sayı, Tristan Thompson da 14 sayı, 11 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.
Furkan'ın takımı arka arkaya 3. maçını kaybetti
Milli oyuncu Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın Indiana Pacers'a 115-97 mağlup olduğu müsabakada 9 sayı kaydetti.
Ev sahibi Pacers'ta Domantas Sabonis 23 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, T.J. Warren ise 21 sayıyla galibiyetin mimarları oldular.
Peş peşe 3. mağlubiyetini alan 76ers'ta Josh Richardson 20 sayı, 5 asist, Ben Simmons 18 sayı, 10 ribaunt üretti.
Sonuçlar
Charlotte Hornets-Boston Celtics: 92-109
Indiana Pacers-Philadelphia 76ers: 115-97
Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 87-105
Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 117-97
San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 117-113 (uzatmada)
Houston Rockets-Denver Nuggets: 130-104
Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 106-101

Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors, Cedi Osman, Spor

Kaynak: AA

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