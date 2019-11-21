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NBA'de Doncic'in tarihe geçtiği maçta Mavericks'ten Warriors'a 48 sayı fark

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, genç yıldızı Luka Doncic'in "triple-double"lık performansıyla tarihe geçtiği maçta Golden State Warriors'ı 48 sayı farkla 142-94 yendi.

21.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:26NBA'de Doncic'in tarihe geçtiği maçta Mavericks'ten Warriors'a 48 sayı fark
Amerikan Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, genç yıldızı Luka Doncic'in "triple-double"lık performansıyla tarihe geçtiği maçta Golden State Warriors'ı 48 sayı farkla 142-94 yendi.
NBA'e 11 maçla devam edildi. Mavericks, 20 yaşındaki Sloven basketbolcu Doncic'in 35 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptığı mücadelede ağırladığı Warriors'ı 142-94 mağlup etti.
Doncic, NBA'de üst üste iki maçta en az 35 sayılık "triple-double" yapan en genç oyuncu oldu.
Bu sezon 9. maçını kazanan Mavericks'te Tim Hardaway Jr 20, Jalen Brunson 15 sayı kaydetti.
Warriors'ta Eric Paschall'ın 22, Ky Bowman'ın 16 sayısı sezonun 13. mağlubiyetini engelleyemedi.
Öte yandan Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın sahasında New York Knicks'i 109-104 yendiği maçı 2 sayı, 1 asistle tamamladı.
Cleveland Cavalierslı Cedi Osman ise Miami Heat'e deplasmanda 124-100 mağlup oldukları karşılaşmayı 3 sayı, 1 ribaunt, 1 asist, 3 top çalmayla bitirdi.
NBA'e 2 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Washington Wizards-San Antonio Spurs: 138-132
Philadelphia 76ers-New York Knicks: 109-104
Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 101-91
Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 124-100
Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 142-94
Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 127-135
Toronto Raptors-Orlando Magic: 113-97
Chicago Bulls-Detroit Pistons: 109-89
Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 95-103
Denver Nuggets-Houston Rockets: 105-95
Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 107-104 (Uzatmada)

Dallas Mavericks, basketbol, Spor

Kaynak: AA

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